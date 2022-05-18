“IONIQ 5”机器人出租车在美国开始自动行驶配送. May. 18, 2022 07:55. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车集团和美国自动行驶专门公司Aptiv的合作法人Motional联合车辆共享企业优步（Uber）共同开始了自动行驶配送。Motional的自动行驶配送服务将使用现代汽车的纯电动汽车“IONIQ 5”机器人出租车（自动行驶出租车）。 Motional方面17日表示，在美国加利福尼亚州圣莫尼卡向Uber Eats顾客提供了首次配送服务。Uber Eats加盟店的职员在Motional自动行驶汽车到达后，接到指令，然后把订购的食物带到指定地点。在特殊设计的车辆后座上装载食物后，车辆就会移动到配送场所。接到通知的顾客通过Uber Eats应用程序（APP）打开车门寻找订购的食物。自动行驶车辆不仅可以运送乘客，还可以处理食物和物品的配送。 如果想用自动行驶汽车配送食物，需要兼顾乘车者和食物的车辆设计。因为食物种类、大小、温度、包装形状等都不一样，卖家和消费者想要的订购事项也多种多样。即使一次接到很多订单，也需要在维持食物温度的同时有效地配送。Motional方面表示：“寿司和披萨的订购条件有很大的差异。点墨西哥玉米煎饼、点一杯咖啡时，顾客想要的要求也都不一样”，“应该设计一个在不丢失食物和物件的情况下能运输的空间，还要考虑把乘客的行李和购物袋放进去。” 投入自动行驶配送服务的IONIQ 5机器人出租车于去年9月首次公开。现代汽车集团和Motional在机器人出租车上搭载了美国汽车工程学会（SAE）自动行驶（无人驾驶）4级水准。等级4不仅可以由车辆自己认知并判断情况后驾驶，还可以自行应对紧急情况。 Motional去年12月与优步签订了配送服务合作，将IONIQ 5改造为可以展开自动行驶配送服务的车俩。此后，为了提供顺畅的配送服务，对餐厅和消费者特性等进行了数个月的研究。在美国洛杉矶还进行了大规模测试。Motional期待此次服务能为宣传自动行驶汽车的广泛应用事例做出贡献。

한국어