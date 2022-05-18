尹锡悦在强调超越党派合作的第二天，强行任命韩东勋为法务部长. May. 18, 2022 07:56. . 尹锡悦总统17日任命了法务部长韩东勋和女性家庭部长金贤淑。尹总统前一天在国会施政演说中强调了在野党的超党派合作，但仅过一天，就向在野党认为不合格的2名部长颁发了任命书。第一次组阁人事中，尹总统不顾在野党的否决强行任命国务委员，这已是第五次。曹国、秋美爱、朴范界、韩东勋等法务部首长连续4次在在野党的反对下得到任命，也是不幸的事情。 韩东勋的任命意味着文在寅政府的法务部“脱检察化”基调在回到原点。最近，检察官出身的人士被再次起用，出任以前主要由法官和律师出身人士担任的法务部次官。检察官出身的人再次担任部长，部长、次官都是检察官出身，也是朴槿惠政府之后5年来的第一次。总统室的人事推荐和人事检验、公职纲纪、总务部门的6名秘书级人士中，有5人是检察官或检察调查官出身，辅佐总统夫妇的附属室也还有3名检察调查官在工作。代替前青瓦台民政首席室的法律秘书室，除了警卫处之外，在总统室部门中规模最大。检察官出身的人士也被重用为部长和次官级官员。正因为如此，才出现了“检察共和国”的说法。 尹总统在提名韩东勋后，曾就其用意解释说：“这是收起刀，握住笔。”法务部长虽然不直接指挥检察机关的调查，但通过对检察机关的人事权和监察权，完全可以控制检察机关的调查。可以用常设特检的筹码确定具体的调查对象，还会决定派遣哪个检察官到特检。韩东勋把过去政府对自己的降职人事等称为“近乎疯狂的用刑”。在这种情况下，如果检察机关对过去政府进行调查，稍有不慎就会被认为是报复性调查。在被称为尹总统分身的韩东勋的影响下，检察机关的调查更容易卷入政治中立的是非。 协治需要朝野双方的让步，但基本前提条件是执政党先退一步。施政演说后，在没有与在野党进行秘密协商的情况下，强行任命在野党抗议的部长，令人难以接受。共同民主党反对称，“如果强行任命韩东勋部长，就是总统率先打破协治”，将推进解除韩东勋的职务。批准对国务总理韩德洙的人事听证结果等政局僵持的责任大部分，现在应该由执政党来承担。

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