中立国瑞士：“考虑与北约举行联合军事演习”. May. 18, 2022 07:57. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 受俄罗斯入侵乌克兰的影响，中立国芬兰和瑞典正在推进加入北大西洋公约组织，而另一个中立国瑞士也考虑与北约成员国举行联合军事演习，正在完全倒向西方。 据路透社报道，瑞士国防部安全政策负责人法尔比·富利16日表示：“正在制定包括与北约国家举行联合军事演习、讨论弹药供应等问题在内的报告。瑞士和北约领导层可能会讨论定期举行高层会谈的方案。” 他表示，瑞士之所以没有参与一战和二战，“中立”本身并不是目的，而是中立有利于瑞士的安全，因此根据情况，放弃中立会有利于国家利益。他还一再强调，“最终解释中立国概念的方式可能会发生变化”。此前，13日访问美国华盛顿的瑞士国防部长维奥拉·阿姆赫特也表示：“瑞士应该与美国主导的军事同盟紧密合作。” 19世纪初，法国在滑铁卢战役中战败，与英国等其他欧洲国家签订《巴黎条约》，瑞士由此成为中立国。但在2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯允许向乌克兰出口瑞士产弹药，冻结俄罗斯富豪在瑞士境内的资产等，正在对俄罗斯进行制裁。 舆论也非常友好。在最近的舆论调查中，56%的受访者表示“赞成扩大与北约的关系”。在俄罗斯发动进攻之前，只有37%的人表示支持。 15日，正式表明加入北约意向的芬兰和瑞典遇到了成员国土耳其反对的暗礁。土耳其总统埃尔多安16日表示，“如果芬兰和瑞典的外交使节团想访问安卡拉，就没有必要来”，重申不能赞成反对土耳其的势力加入北约。他把主张分离独立的少数民族库尔德人的政党称为“恐怖组织”，并重申，如果两国支援库尔德人，就不允许它们加入北约。加入北约需要30个成员国的一致同意。

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