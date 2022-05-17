LPGA奠基人杯李旻智夺第7冠. May. 17, 2022 07:48. by 金東昱 creating@donga.com. 澳大利亚侨胞李旻智（26岁•照片）登上了奠基人杯冠军宝座，实现了美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛个人第7个冠军。 16日，李旻智在美国新泽西州的蒙特克莱尔上城乡村俱乐部（72杆）举行的大赛最后一轮第4轮比赛上，抓下3支小鸟球，吞下一个柏忌，打出了低于标准杆2杆共70杆的成绩。李旻智最终打出低于标准杆19杆共269杆的成绩，以两杆优势击败打出低于标准杆17杆共271杆的第二名莱克西•汤普森（27岁•美国），捧起了冠军奖杯。这是她自去年7月在大满贯赛事依云锦标赛上夺冠后，时隔10个月再次夺冠，实现个人第七个LPGA冠军。本次比赛的冠军奖金为45万美元（约5.8亿韩元）。 本赛季，李旻智的竞技水平一直很稳定。她在3月的HSBC女子世界锦标赛上获得并列第2位后，在4月的DIO植牙LA公开赛上获得了并列第3位。在成绩下降时也排在了并列第23位（3月JTBC经典赛），李旻智表现出了没有起伏的竞技状态。李旻智说：“感觉气氛很热烈。我在本赛季真的打得很好”，“感觉到冠军就在眼前，在不断敲门之后终于获得了冠军。” 领先第二名一杆单独领先，当天进入最后一轮比赛的李旻智在上半场没有抓下小鸟球，反而在8号洞（3杆）吞下了柏忌。汤普森和尹天琪（24岁•美国）曾并列领先。李旻智在12号洞（5杆）打出当天的第一个小鸟球后，在14号洞（5杆）再次打出小鸟球，取得单独领先。而她在18号洞（4杆）推入的小鸟球是夺冠的决定性击球。 新秀崔慧珍（23岁•乐天）以低于标准杆13杆共275杆的成绩并列位于第8位，申智恩（30岁•韩华QCELLS）以低于标准杆12杆共276杆的成绩排在第10位。“卫冕冠军”、世界排名第一的高真荣（27岁•索莱尔）并列位于第17位（低于标准杆8杆共280杆）。

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