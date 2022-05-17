创历史最低竞争率的6月1日地方选举，照这样下去好吗？. May. 17, 2022 07:50. . 6月1日的地方选举平均竞争率为1.8比1，创下了历史最低纪录，刷新了迄今为止最低的2014年2.3比1。据统计，因单独参选等原因自动确定当选的无投票当选者达494人。这是近20年来最多的数字，是4年前的5倍。 地方选举的竞争率下降，无投票当选事例剧增，这本身就是令人担忧的现象。这是因为，今年迎来第八次的地方选举的意义正在褪色。实际上，选拔人员较多的广域议员竞争率仅为2比1，基础议员竞争率仅为1.7比1。无投票当选的情况下，在没有检验竞选公约和检验资质机会的情况下，会发生剥夺选民投票权的问题。 两大政党、特定地区也出现了集中现象。例如，基础团体长无投票当选者有6人，其中有光州、全南的3名共同民主党候选人和大邱、庆北的3名国民力量党候选人。广域议员和基础议员无投票当选者也集中在特定政党占优势的岭南和湖南地区。这只能导致地区政治的歪曲。即使不是无投票当选，如果得到公推，当选的可能性很高，因此参选者只能站队中央党实力派或地区国会议员，热衷于招募党员。 其结果，政治新人很难进入。即使对地方自治感兴趣，但当选的可能性也很低，因此很多人根本不敢参选。这就是草根民主无法扎根、地方选举竞争率越来越低的一大原因。相反，国会议员或党协委员长忙于公推帮助过自己的选举或有帮助的人。对于剔除“不达标”候选人也没有兴趣。据悉，在此次地方选举的无投票当选者中，有前科的人占全体的30%。 此次地方选举事实上是3月9日总统选举的延长战，两大政党为主的竞争正在重演。不是大政党所属的年轻政治家们没有空隙挤进去。如果地方选举以这种方式固定下来，将非常困难。在公推改革的同时，现在应该关注此次在30个基础议员选区示范实施的重大选举制扩大等地方选举改善方案。

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