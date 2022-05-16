“未来汽车内部，变身为温暖的暖炕房”，现代汽车公开概念车. May. 16, 2022 08:10. by 金在亨 monami@donga.com. “下班路上，在像暖炕房一样的无人驾驶（自动行驶）汽车里看书或睡觉移动的日子会到来吗？” 15日，以这种甜蜜的想象为主题的现代汽车集团的Mobility概念车被公开。现代汽车集团通过本公司技术专门网站（HMG Tech）介绍了利用特殊的座椅结构和暖炕特有的热传导方式的“移动暖炕”。现代汽车集团13日表示，该概念车所需的技术也申请了专利。 移动暖炕首先设计成乘客可以根据各自的便利自由利用室内空间。为此，现代汽车集团采用了可以采取△基本 △放松 △全放平等多种姿势的“全平板座椅（full flat seat）”。 乘坐者可以稍微弯曲腿坐着，展开折叠式桌子读书（放松），也可以伸直脚睡觉（全放平）。重视乘客之间的沟通，将前后座位设计成相互对视式样。将脚踏板做成滑动收纳空间形态，乘客可以光脚进入车内。 现代汽车集团相关人士解释说：“在使用床模式时，采用了可以盖着兼具安全带功能的安全毛毯睡觉的形态”，“为了提供收纳枕头或毛毯的空间等，提高乘客的便利性，考虑了多个方面。” 供暖体系运用了暖炕热传导原理。具体方式为，通过电动汽车运行时产生的电池热加热座椅下面的管道来提高温度。移动出行暖炕的独特座椅结构和利用电池热量的供暖结构向美国、日本、中国、欧洲等世界主要国家申请了专利。 现代汽车集团表示：“计划综合采用利用移动暖炕电池余热的供暖结构和利用车底辐射热原理的发热体进行供暖的‘辐射热加热器’技术，完成最佳的供暖系统。”

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