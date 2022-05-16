“负债恐龙”公共机关，如果推迟改革，国家财政就会破产. May. 16, 2022 08:10. . 企划财政部开始讨论公共机关减少负债的对策和将部分业务移交给民间的方案、以及因工会反对而停滞不前的职级制工资制度改革等，下半年还将出台调整公共机关人力结构的方针。有分析认为，在代表性公共企业韩国电力今年赤字最多将达到30万亿韩元的情况下，为摆脱累积的公共企业亏损和低效率现象，拉开了改革的前哨战。 考虑到过去5年间公共机关的散漫经营和负债暴增、组织臃肿化，改革成为了不能再推迟的课题。去年，每两家公共机关中就有一家出现了赤字。全体公共机关的负债也达到583万亿韩元，5年间增加了90万亿韩元。这一规模与今年政府预算的607万亿韩元大致持平。 特别是今年第一季度出现7.8万亿韩元赤字的韩国电力，情况非常严重。由于上届政府扩大新再生能源、摆脱核电站的政策，在液化天然气发电比重提高的情况下，受乌克兰战争等影响，液化天然气价格暴涨，赤字幅度无法控制。进入今年以来，截止到4月份，韩国电力发行的公司债券规模超过了50万亿韩元。由于从发电子公司购买电力的资金不足，甚至开始进行赊账交易。 组织臃肿也对经营恶化产生了影响。去年年底350个公共机关的人员也比2017年增加了近10万名，2017年24.2万亿韩元的公共机关人头费去年激增到了32.4万亿韩元。虽然组织如此混乱，但韩国电力、韩国水力原子力、发电子公司的社长们去年还获得了1亿韩元左右的奖金。因统计不准确而引起政策混乱的韩国房地产院、新冠疫情下外国人中断韩国旅游而毫无成果的韩国观光公社管理人员也获得了奖金。这难免会受到“道德风险”的批评。 韩国在经济合作与发展组织会员国中公共机关的数量和作用最大。公共机关的经营不善，很多都是政府把政策的费用转嫁给了公共企业。公共机关的债务相当于政府提供了担保，因此被称为“隐性国家债务”。它最终需要用税金来填补，有可能使财政更加恶化。如果不检查公共机关的亏损情况，消除低效率，加快速度让经营回到正常轨道，国家财政不久就会破裂。

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