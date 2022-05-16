现代五项全雄泰战胜东京奥运会金牌得主，以打破世界杯纪录的成绩勇夺冠军. May. 16, 2022 08:10. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 韩国现代五项史上首位奥运会奖牌得主全雄泰（27岁•光州广域市厅）在本赛季首届世界杯上以历史最高分登上了冠军宝座。“微笑跳跃者”禹相赫（26岁•国军体育部队•照片）则在韩国田径史上首次获得了钻石联赛冠军。 14日（当地时间），全雄泰在保加利亚阿尔贝纳举行的国际现代五项联合会（UIPM）世界杯第三站比赛男子组决赛中以1537分获得了冠军。这是他自去年4月在保加利亚索非亚举行的2021赛季第2站比赛后，时隔13个月再次登上冠军宝座。2020东京奥运会铜牌得主全雄泰在此次比赛中以36分优势（1501分•第2位）战胜了东京奥运会冠军约瑟夫•忠（27岁•英国）。 特别是全雄泰在击剑领域以284分刷新了世界纪录，展现了最顶尖的实力。在35场击剑比赛中取得31胜，平了历史最高纪录。在预选赛当时，全雄泰在B组以总分第4位（1160分）的成绩进入了半决赛，但是在击剑领域，从预赛到半决赛到决赛，他一次也没有让出领先位置。另外，他在游泳项目上也获得了决赛第一名（308分），在总分上刷新了历届世界杯最高分纪录。 全雄泰在新引进的比赛方式上也没有动摇。预赛之后进行决赛的现代五项世界杯从本赛季开始在其中间增加了半决赛。预赛36名选手分成A、B组进行半决赛，半决赛排名前18位的选手进行决赛，虽然体力负担加重，但还是登上了冠军宝座。全雄泰表示：“随着比赛方式的改变，虽然困难很大，但很高兴在本赛季首场大赛上能带来好消息。” 有评价称，2018年雅加达-巨港亚运会冠军全雄泰虽然因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而突然推迟了2022年杭州亚运会，但全雄泰以亚运会两连冠为目标提升身体素质，在本届世界杯上取得了好成绩。 当天，在卡塔尔多哈举行的世界田径联盟（WA）钻石联赛男子跳高决赛中，禹相赫以2米33的成绩获得了冠军。 在去年的东京奥运会上，禹相赫曾获得韩国田赛历史最高排名第4位的成绩，在本次钻石联赛上他力压当时奥运会并列第1位的穆塔兹•巴尔希姆（31岁•卡塔尔）和詹马科•坦贝里（30岁•意大利），登上了冠军宝座。巴尔希姆和坦贝里分别排在第2位（2米30）和第7位（2米20）。对于禹相赫来说，算是守住了自己的话。禹相赫在东京曾表示：“相比于奖牌，我成长其实比较少。今后我会比他们成长更快，所以奖牌获得者会害怕我。” 钻石联赛是只有具备现役最高技能的选手参加的“世界田径明星的战争”。每年巡回各国举行比赛，在最后一场比赛中决出各项目的最终冠军。作为韩国选手首次夺冠的禹相赫获得了1万美元（约1280万韩元）的冠军奖金。

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