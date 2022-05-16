61岁乌克兰男子和宠物狗一道远行225公里，逃离俄罗斯占领地. May. 16, 2022 08:13. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 从3月初开始，乌克兰东南部要塞马里乌波尔一直处于俄罗斯军队的封锁之下。一名61岁乌克兰男子冒着俄罗斯军队轰炸和屠杀平民的危险，带着一只宠物狗逃到225公里外的南部扎波里扎，成为热门话题。 英国《卫报》13日在头版头条介绍了曾当过厨师的佩丁的“逃离马里乌波尔记”。俄罗斯军队对马里乌波尔各处进行了导弹攻击，食物和水也耗尽后，他于4月23日带着一个生活必需品包、9岁的宠物狗“朱朱”，毫无准备地离开了家。由于激烈的战斗，道路各处都被挖断，尸体也比比皆是。虽然每次听到爆炸声和装甲车经过时，全身都要能感受到震动，但他不顾一切地一门心思走路。 佩丁第一天就来到了距离马里乌波尔20公里的尼科尔斯克的一个村庄，他在那里遇见了16岁儿子被俄罗斯军队杀害的男子。佩丁说，“虽然15年前戒了酒，但在‘今天埋葬了儿子’的男人面前，我没法忍心拒绝喝酒”，和他喝着伏特加聊了很多。 他说，此后直到抵达扎波里扎为止，他不得不通过无数个检查站，而且经常被军人带到某个地方或受到种种恐吓。”经过以残酷而臭名昭著的车臣军检查站时，他撒谎说：“我患有胃溃疡，为了治病，正在前往扎波里扎。” 他还说，前往扎波里扎必须通过一座桥，那座桥部分遭到破坏，如果稍有不慎走错一步，就会面临掉到30米以下的危险。历经千辛万苦，他走过了那座桥，面前出现了岔路口。他不知道哪条路通向扎波里扎，但一名卡车司机突然停在他面前，拉着他两个小时，把他送到了能看到乌克兰国旗的扎波里扎的外围。他还介绍了旅行中一段轶事，那名司机一路上什么话都没有说，到达扎波里扎后给了他1000赫利尼亚（约5万韩元），并对他说“祝你好运”。 佩丁抵达扎波里扎后，走进了满是志愿者的帐篷里。当介绍自己来自马里乌波尔时，帐篷内所有人都看着自己，他回忆着当时说：“这是光荣的瞬间。”

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