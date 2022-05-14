汇率响起警报……防止资本外流的“防波堤”——韩美货币互换协议迫在眉睫. May. 14, 2022 07:29. . 在美国通货膨胀的冲击下，韩国金融市场出现了很大的动摇。随着美联储加快标准利率上调速度的忧虑扩散，韩元价值正在暴跌。担心汇率损失的外国资金像退潮一样从韩国股票和债券市场流出，金融不安正在增大。 进入本月以来，韩元对美元汇率回到了约13年前的2009年金融危机的水平。预计韩美利率将出现逆转，心理上即将突破1300韩元大关。随着韩元贬值，外国投资者进入今年以来在韩国股市净抛售的规模超过了15万亿韩元。外国人的债券投资规模也在3个月内骤减到了7分之1。 美国的急剧紧缩导致周边国家货币价值下降，不仅是韩国，日本、中国等周边国家也都在经历这种现象。但是韩国的经济规模相对较小，韩元的国际竞争力薄弱，因此外汇市场的变动性有可能进一步增大。如果韩元价值暴跌，原油和原材料等进口物价负担将加重，进一步刺激国内通货膨胀。 虽然现在还没有到担心外汇危机的程度，但是为了应对最坏的情况，有必要提前准备安全阀。仅靠上调利率来应对美国的紧缩，在长期经济萧条局面中存在局限性。这就是要在21日的韩美首脑会谈上实现货币互换的原因。 韩美货币互换制度是在危机时将韩元委托给美国，借入相应美元的制度。这相当于在印美元的美国开设“负存折”。与规模无关，仅凭象征性就能稳定外汇市场的效果很大。韩国在2008年与美国签订了300亿美元的货币互换协议，度过了全球金融危机。新冠疫情暴发的2020年3月，双方也以600亿美元为限度签订了协议，并于去年年末结束。 美国只与金融中心国家欧盟、英国、日本等签订了常设货币互换协议。对于其他国家，只有危机时才限时签订协议，因此有人认为此次成功的可能性很低。但现在韩美同盟已经超越了军事同盟，正在向构建半导体全球供应网等全面经济、安保同盟进化。应该向美国提出要求。如果借此机会至少实现准常设货币互换，韩国金融市场的稳定性将得到大幅加强，对美国也将起到正面作用。

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