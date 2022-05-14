“KG集团财团”被选定为双龙汽车收购预定者. May. 14, 2022 07:30. by 边钟国记者 bjk@donga.com. KG集团财团被选定为双龙汽车的有条件收购预定者。13日，双龙汽车和出售主管公司EY韩英会计法人表示：“得到首尔回生法院的许可，将KG集团财团选定为收购合并（M&A）公告前的收购预定者。” KG集团是拥有KG化学、KG钢铁等5家上市公司和10多家非上市公司的中坚集团。以公平交易委员会公布的公平资产（5.3460万亿韩元）为准，在财界排名第71位。私募基金运营公司Pavilion Private Equity（PE）也参与了财团 据业界透露，KG集团财团提出了约9000亿韩元的收购资金。据悉，双龙汽车和EY韩英会计法人综合评价了收购资金、有偿增资比率及要求股份、资金筹措计划、雇佣保障期限等，选定了收购预定者。除KG集团财团外，双铃集团和EL B&T也参与了11日结束的有条件收购提案。 双龙汽车计划下周与KG集团财团签订有条件的投资合同。此后，计划在下个月以通过公开招标确定收购者的限制性竞争投标“假马竞标（Stalking Horse）”方式进行出售程序。

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