“确诊者最好从确诊日起3个月后接种第3、4次疫苗”. May. 13, 2022 07:50. by 李智允记者 asap@donga.com. 政府劝告说，曾患过新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的人群最好在确诊之日起3个月后接种第3、4次疫苗。而接种过第1、2次疫苗的新冠病毒确诊患者在确诊3周后就可以接种。 新冠病毒预防接种应对推进团宣布，将从12日开始适用包含上述内容的“新冠病毒确诊者的预防接种间隔”标准。此前，没有确诊者的接种间隔标准。之前只介绍说“如果确诊者恢复并解除隔离，就可以接种”。 新冠病毒确诊者的接种间隔是考虑到因感染而获得的自然免疫维持时间而设置的。疾病管理厅发言人高在荣（音）表示：“综合海外动向和专家意见等，推测自然免疫的持续时间在3个月以上。”美国也将感染后的接种间隔定为3个月。 今后，第二次接种后，有感染新冠病毒经验的人群，以确诊日为准，在3个月后进行第三次接种即可。第4次的接种间隔也一样，同样为3个月。但是，第4次接种必须在第3次接种4个月后进行。 新冠病毒确诊后进行第1、2次接种的人群从确诊日起3周后可以接种。但是，在这种情况下，在第一次接种后必须经过8周（Novavax为3周）才能进行第二次接种。 政府建议，即使有新冠病毒确诊经验，也要接种2次以上疫苗。虽然不建议确诊者进行第3、4次接种，但如果本人愿意，可以接种。如果是第4次接种，目前只有60岁以上的人群可以接种。截至12日，60岁以上新冠病毒疫苗的第四次接种率为22.3%。

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