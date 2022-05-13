韩国队将在6月与巴西进行友谊赛，孙兴慜vs内马尔对决成行. May. 13, 2022 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韩国国家足球队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）将与最强五星巴西队的王牌球员内马尔（30岁•巴黎圣日耳曼队）展开对决。 巴西足协12日公布了将参加6月份国家队A级比赛的27人集训名单。国际足联（FIFA）排名第1位的巴西队将于下月2日在首尔世界杯体育场与韩国队（第29位）、6日与日本队（第23位）进行友谊赛。韩国队在与巴西队的历史A级比赛交锋战绩方面为1胜5负，处于劣势。在1999年3月进行的友谊赛上，凭借金度勋的决胜球以1比0获胜是韩国队拿到的唯一一场胜利。 本次巴西队集训名单中包括在巴西A级比赛中打进最多进球（71球）的内马尔。与此同时，丹尼•阿尔维斯（巴塞罗那队）、小维尼修斯、卡塞米罗、罗德里戈（以上为皇家马德里队）、蒂亚戈•席尔瓦（切尔西队）、法比尼奥、阿利松（以上为利物浦队）、加布里埃尔•热苏斯（曼城队）等在欧洲顶级联赛效力的最精锐成员也全体出动。 孙兴慜曾与内马尔展开过一场对决。2013年10月在首尔世界杯体育场举行的热身赛（0-2•韩国败）中，孙兴慜在下半场第19分钟替补上场，与首发出场的内马尔一同驰骋在球场上。当时内马尔率先打进一球。而2019年11月在阿联酋举行的热身赛(（0-3•韩国负）上，孙兴慜首发出场，但内马尔因伤未能入选名单。 在2022年卡塔尔世界杯决赛圈阶段比赛中，韩国队与葡萄牙队（第8位）、乌拉圭队（第13位）、加纳队（第60位）被一同分在H组。葡萄牙队和乌拉圭队的风格与个人技术出色的巴西相似，因此对韩国队来说是一个很好的试验对象。另外，巴西队被分在G组，根据情况，也有可能在16强迎战韩国队。韩国国家队名单将于23日公布。

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