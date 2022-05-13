韩华解决方案为构建“太阳能高效化”生产设施，将向韩-美投资3800亿韩元. May. 13, 2022 07:51. by 郭道英 now@donga.com. 韩华解决方案公司12日表示，在德国慕尼黑举行的欧洲最大规模的太阳能展示会“Intersolar 2022”上，将向韩国和美国共投资3800亿韩元，构建高效率太阳能电池单元、模块生产设施。 首先，为了在国内新设利用TOPCON技术的太阳能电池单元（储存单元）生产线，将投资约1800亿韩元。这是韩华解决方案自2017年以后时隔5年再次在韩国国内对电池单元生产线进行投资。TOPCON是在电池单元中插入薄薄的氧化膜，比现有的发电效率提高约1个百分点的高效率产品。 韩华解决方案确保了国内最大规模的5.4GW（十亿瓦）的电池单元生产量，并计划从明年上半年（1~6月）开始生产TOPCON电池单元。计划到2025年为止，在国内生产及研究设施上也投资1万亿韩元，持续对大功率产品生产和生产线转换、尖端电池单元研究等进行投资。 韩华解决方案将在美国投资2000亿韩元，建设1.4GW规模的太阳能模块工厂。计划在美国当地构建能够生产利用TOPCON电池单元的高效率模块的设施，最早将于明年上半年投入生产。公司方面表示，通过此次投资，包括原来在美国的1.7GW生产能力在内，将确保作为当地单一企业最大规模的3.1GW的模块生产能力。

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