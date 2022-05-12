尹锡悦今天可能强行任命外交-行政安全部长. May. 12, 2022 07:47. by 赵雅拉记者 likeit@donga.com. 预计尹锡悦总统12日将强行任命因朝野分歧而未能通过人事听证报告的外交部长候选人朴振和行政安全部部长候选人李相珉。虽然朝野就国务总理候选人韩德洙的国会批准投票等问题针锋相对，但为了处理韩美首脑会谈、援助小工商业者等紧急悬案，尹锡悦将首先任命两名部长。 执政党核心相关人士11日表示：“考虑到美国总统拜登预定于21日访问韩国并举行韩美首脑会谈等情况，急需任命负责外务和内务的外交部、行政安全部部长候选人，”“至少应该尽快开始守护国民生命和财产的工作。”这意味着，因为12日将举行国务会议以讨论援助因新冠疫情受损者的补充预算案，负责国务会议的部长行政安全部部长的任命也因此需要尽快进行。由此，有预测认为，当天国务会议之前，经济副总理兼企划财政部部长秋庆镐将作为代总理，提请对两名候选人的任命，并由尹锡悦任命。 总统室正在考虑将尹锡悦主持的首次国务会议只由“尹锡悦内阁”填满的方案。尹锡悦前一天（10日）任命了包括秋庆镐在内的7名部长。包括尹锡悦本人在内，“尹锡悦内阁”总共已有8人。如果尹锡悦再追加任命3名部长，仅凭“尹锡悦内阁”就可以凑满需要11名国务委员才可以开会的法定人数，避免与文在寅政府部长们的不方便的“同居”。总统室当天表示：“在急需编制补充预算的情况下，正在深入讨论以何种方式召开国务会议。” 不过，尹锡悦方面的态度是，对一刀切任命包括保健福利部部长候选人郑浩永等在内的未通过听证报告的候选人持谨慎态度。因为，如果尹锡悦强行大规模任命部长，将引起共同民主党强烈反对，导致韩德洙的批准无限期推迟。再加上6月1日地方选举在即，新政权上台后强行进行大规模任命，这对执政党来说也是一种负担。当天下午，朝野在国会为处理韩德洙任命同意案而会面，但双方只确认了立场差异就分手了。

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