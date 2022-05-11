愈演愈烈的“大步伐”后续风暴……应重新制定经济运营计划. May. 11, 2022 07:51. . 由于源自美国的货币紧缩，纽约股市暴跌至一年来的最低水平，昨天韩国Kospi指数也跌破2600点大关，创下17个月来的最低值。本月4日，美联储将标准利率上调0.5个百分点后，韩美股市反复涨跌，最近下降幅度越来越大。随着美国采取急剧紧缩银根的“大步伐”，紧缩的后续风暴在时间差后愈演愈烈。 实物经济的晴雨表股市暴跌是因为担心全世界面临的复合危机很难轻易消除。新冠疫情和乌克兰战争导致的供应网损毁和原材料价格暴涨现象势必导致通货膨胀扩散、利率暴涨、负债增加、增长率下降。 内需规模小、出口依赖度高的韩国陷入了想用财政支撑增长，物价上涨后为控制物价而大幅提高利率，又担心经济萧条的两难境地。但是，经济副总理秋庆镐计划在新政府首次国务会议上提交能够刺激物价的大规模补充预算案。韩国银行总裁李昌镛在上个月发表“韩元贬值幅度不大”的言论后，随着韩元暴跌，资本外流的忧虑正在加大。经济政策的控制塔和货币当局的首长是否采取符合综合危机的综合应对措施令人怀疑。 新经济班子要正视危机，检查经济基础。当局者们虽然说基础很牢固，但是作为经济支柱的贸易收支今年以来出现了66亿美元的赤字，消费者物价上涨率创下了13年半以来的最高值。扩大经济规模、增加就业的良性循环也早已打破。与这种现实不同，现在的经济政策方向是以全球经济良好的乐观论为前提制定的。现在应该以更换出现故障的增长引擎的改革课题为中心，重新绘制经济政策设计图。

한국어