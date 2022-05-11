韩国造船订单余量688艘……6年来的最大值. May. 11, 2022 07:51. by 金在亨 monami@donga.com. 据分析结果显示，韩国造船业的订单余量（余活儿）达到了最近6年来的最大值688艘，显示出了今年的良好势头。 10日，据英国造船海运市场分析机构“克拉克森调研公司”透露，在今年1~4月的累计订单量中，韩国以581万CGT（标准货船换算吨数）超过中国（580万CGT），位居第一。在此期间，韩国的市场占有率比2021年4月上升了11个百分点，达到45.9%。只是从4月份一个月的订单量来看，韩国以82万CGT落后于中国（154万CGT）。4月份全世界船舶订货量为251万CGT，比前一个月下降了36%。 韩国4月份的订单余额为3268万CGT（688艘），比前一个月上涨34%，是2016年（692艘）以来的最高水平。全球订单余量为9595万CGT，韩国仅次于中国（4044万CGT），排名高居第二。韩国每艘船的订单单价为1.43亿美元（约1822.249亿韩元），比中国（8600万美元）高出66%。 业界相关人士表示：“韩国主要承揽了液化天然气（LNG）运输船（照片）和8000TEU（1TEU是1个20英尺集装箱）级中大型集装箱船等高附加值船舶，主导着全球造船业的复兴。”

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