美联储为控制物价采取“大步伐”……韩国银行也将加快上调利率的步伐. May. 06, 2022 07:51. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国央行联邦储备委员会为了控制暴涨的物价，当地时间4日果断实行了将基准利率上调0.5个百分点的“大步伐”。这是自2000年5月“互联网泡沫”爆发后22年来首次上调0.5个百分点。美联储将从下月开始着手减少出售所持债券的资产负债表，从而收紧市场流动性。 美联储主席鲍威尔当天在联邦公开市场委员会例行会议结束后表示：“我们理解通货膨胀太高和由此造成的痛苦。为了降低物价，我们将迅速采取行动。” 尤其是，他还表示：“今后的两三次会议上，将进一步讨论上调0.50%的利率。”今年的公开市场委员会会议还剩下6、7、9、11、12月等5次。华尔街预测，美联储将在6、7月份连续上调0.5%的利率。3月份美国消费者物价上涨到1981年以后的最高值8.5%，再加上产油国俄罗斯入侵乌克兰、国际油价暴涨、中国经济首都上海封锁等影响，物价上涨压力很大，因此今后也不可避免地采取攻击性的紧缩政策。 不过，鲍威尔对一次将基准利率上调0.75个百分点的“巨大步伐”明确表示，“不进行讨论”。对于部分人担心美联储的攻击性紧缩会导致美国经济萧条，他表示：“看起来并不接近经济下降。”担心上调0.75个百分点的华尔街对此发言感到安心。4日，美国纽约股市的道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数分别比前一日大幅上涨2.81%和3.19%。 预计美联储的行动将对韩国等主要国家的货币政策产生影响。新任韩国银行总裁李昌镛在就任后首次主持的26日金融货币委员会上提出了上调利率的可能性。韩国4月份的消费者物价也上涨了4.8%，创下了自2008年10月全球金融危机爆发后13年半以来的最高值。

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