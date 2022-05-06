欧盟“停止进口俄罗斯原油”……国际油价暴涨5%以上. May. 06, 2022 07:51. by 具特敎 kootg@donga.com. 欧盟宣布中断进口俄罗斯原油的计划后，国际油价暴涨了5%以上。在韩国，虽然油类税下调幅度扩大到30%，但由于持续的高油价影响，有人担心体感效果会微乎其微。 当地时间4日，在美国纽约商业交易所，6月份交货的美国西得克萨斯油价格比前一个交易日上涨5.27%，以每桶107.81美元成交。原油在上个月25日跌至每桶低于100美元的98.54美元后，再次呈现上升趋势。英国伦敦ICE期货交易所布伦特原油7月份期货价格也上涨4.93%，以110.14美元收盘。 国际油价之所以上涨5%左右，是因为欧盟当天公布一项方案，在6个月内阶段性地禁止进口俄罗斯产原油，并在年底之前禁止进口精炼产品。如果欧盟最终就上述制裁方案达成协议，将成为继上个月禁止进口俄罗斯产煤炭之后能源领域第二次对俄制裁。 如果国际油价上涨，韩国汽油和柴油的价格也会随着时差上涨。虽然政府从1日开始将油类税下调幅度从原来的20%进一步扩大到30%，但油价上涨很有可能抵消减税效果。但是以5日下午2点为基准，全国加油站的平均汽油销售价格为每升1932.35韩元，比前一天下降了2.12韩元，目前还没有受到国际油价上涨的影响。 由于对进口物价变动脆弱的韩国经济特性，高油价起到了提高韩国消费者物价的作用。统计厅最近公布的4月份消费者物价同比上涨4.8%，创下了13年半以来的最大涨幅。其中石油类价格暴涨34.4%。

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