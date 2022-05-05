全球金融危机水平的物价暴涨，新旧政府谁来张罗？. May. 05, 2022 07:45. . 上个月消费者物价比一年前暴涨4.8%，高物价、高油价、高汇率的三高复合危机正式开始。4月份的物价上涨率是自2008年10月全球金融危机后13年零6个月以来的最高值。由大米、方便面、鸡蛋等生活必需品构成的生活物价上涨率高达5.7%。与其他发达国家不同，如果将韩国物价统计中遗漏的自家居住费用也包括在内，物价上涨率将再提高一到两个百分点。 目前的世界性通货膨胀是在各国政府、中央银行为应对新冠疫情增加流动性的情况下，消费需求复苏，但供应却因全球供应网混乱、乌克兰战争等出现差池而发生的。原油和天然气等能源、生产电动车和电池所需的镍、钴、锂等原材料、小麦等农产品价格同时上涨，预计情况好转至少需要两年时间。 为应对物价暴涨，美国联邦储备委员会今天凌晨上调了基准利率，韩国银行陷入了苦恼之中。虽然提前将标准利率提高到1.5%，但如果美国连续推进0.5个百分点的“大步伐”，利率就会逆转，海外资本流失可能会加剧。截止到今年4月，仅从韩国股市流出的外国资金就达13.76万亿韩元。但如果过快上调利率，家庭和企业的利息负担就会加重，经济就会迅速衰退。这将是自招最令人担忧的滞胀（物价上涨中的经济停滞）。 最近，从信息技术企业和大企业的人才争夺战、流通、平台企业的送货竞争开始的人工成本上升，正在演变成生产效率较低的其他行业的工资上调要求和劳资矛盾。原材料价格、人工费上涨，再加上推迟到大选之后的电力、天然气等公共费用的上涨，中小企业、个体户们陷入了比新冠疫情更艰难的状况。 国内外出现的复合危机是即使政府和韩国银行紧密合作也很难应对的挑战。但是任期已接近尾声的现政府放弃了应对通货膨胀的策略，稍有不慎连内阁都没能组成就即将上任的新政府考虑到四周后的地方选举又推出善心政策，正在助长利率上调。不要忘记，如果稍有不慎就会使韩国经济陷入泥潭。

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