打造BTS的HYBE的首个女子组合“LE SSERAFIM”诞生了. May. 04, 2022 08:25. by 林熙允记者 imi@donga.com. “打造防弹少年团的HYBE（之前的Big Hit娱乐公司）的第一个女子组合。” 这篇文章的重量会超乎想象。也许正因如此，该女子组合的名字叫LE SSERAFIM，意味深长。名字中加入了带有翅膀的“六翼天使（撒拉弗•Seraphim）”。这也是改变“IM FEARLESS（我不畏恐惧）”字母顺序的新造词。 借助HYBE的名声于2日出道的LE SSERAFIM真的能推翻歌谣界吗？出道专辑主打歌《FEARLESS》的MV在发表20多个小时后的3日下午在YouTube上创下了约1230万次的点击量，正在顺利进行中。人气组合IZ*ONE的核心成员宫胁咲良、金采源作为LE SSERAFIM成员加入，从出道前开始就成为话题。据经纪公司透露，仅LE SSERAFIM的唱片预售量就达30万张。HYBE议长方时赫亲自参与了两首歌曲的作词和制作，这一点也引人注目。 难道是因为期待值高吗？已经出现了“比想象中弱”的评价。大众音乐评论家金道宪（音）评价道：“与新人女子组合Billy（Mystic Story•以下均为所属公司）、Nmixx（JYP）、Aespa（SM）的强大音乐、视觉、世界观相比，LE SSERAFIM算是平淡无奇的。” 车佑镇评论家也分析称，“与专辑中出现的颠覆性歌词相比，音乐和视觉概念停留在‘文雅的高品质’上”，“比起在《TOMBOY》的歌词中加入‘疯狂×’的（G）I-DLE（CUBE）和IVE（Starship）相比，失去的更多的是HYBE出身，这一点是不是增加了谨慎性呢？” 据悉，当初HYBE的首个女子组合企划由SM出身的智囊、前HYBE CBO（品牌总管）闵熙珍指挥，但经确认，LE SSERAFIM组合中并没有出现闵前CBO的名字。据悉，闵前CBO正在筹划年内推出的其他女子组合。 最近女子组合的力量很强势。现在IVE、（G）I-DLE、Red Velvet在排行前10内与Bigbang、PSY、林英雄、朴宰范等巨星级男性歌手进行竞争。车评论家说：“在时隔许久复活的女团热潮中，LE SSERAFIM将如何引领版图，备受关注。”

한국어