充满疑惑却萎靡乏力的听证会……能力和道德检验都不尽如人意. May. 03, 2022 08:02. . 对尹锡悦政府第一届内阁人士的国会人事听证会从昨天开始举行。第一天，国务总理候选人韩德洙及5名部长候选人登上了检验台。共同民主党从一开始就展开了“疑惑百货商店”“腐败万物商”等攻势。国民力量党则以“扯后腿”“为批评而批评”等出面掩护。 辞去公职后从大型律师事务所收取高额咨询费的韩德洙是核心目标。共同民主党批评称，穿梭于公职和金&张（律所）的经历是“历代级旋转门人士”，属于前官礼遇、利害冲突。韩德洙则反驳：“我从事的是一种公共外交性质的业务，没有发生任何可能被认为是利害冲突的事情。”他声称，从未给后辈公务员打电话或拜托过他们。只不过，他也降低姿态称，“从国民的角度来看，（报酬）很高，再次感到抱歉”。 对于经济副总理兼企划财政部长候选人秋庆镐，双方就过去龙星基金非法收购外换银行、国务调整室室长卸任后增加30多亿韩元财产等问题展开了攻防战。秋庆镐反驳道：“即使重新回到过去的情况，也会做出同样的决定。”他还解释说：“原来住在木洞，2015年搬到道谷洞，花了13.8亿韩元获得的，”“地价上涨了很多。” 围绕国土部长候选人元喜龙，也被提出了各种疑惑。在担任济州道知事时期，就有吴登峰公园民间特例事业特惠争议、住宅所在地自助用途变更疑惑、私用法人信用卡疑惑等。元喜龙针锋相对地表示：“这是全国首次适用超额利润回收8.9%的项目，”“只是接受了居民的投诉，难道是因为我的小房子吗?”“除了公家用途外，没有用过法人信用卡”等。 就外交部长候选人朴振的两个子女通过外国学校出身的特招进入国内名牌大学以及女儿在美国智库韩美经济研究所就业等问题，有人提出了“拼爹”的疑惑。朴振反驳称“这是正常的程序”。文化体育观光部长候选人朴宝均等部分候选人以家属反对等为由，没有及时提交资料，也引发了争议。 从整体上看，在检验各候选人的能力和道德、彻底洗刷此前提出的疑惑方面，还存在不足。检验之枪已经钝化，候选人们也忙于躲避。听证会将持续到下周。不应该以党利党略或政派的立场为标准，而应该以国民的眼光为标准，剔除不合格者。通过严格的批准仪式，同样也是尹锡悦政府成功的途径。

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