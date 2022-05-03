战车时代结束了吗？. May. 03, 2022 08:03. . 乌克兰战争的“牺牲者”之一就是坦克。这场战争将成为历史上最大规模的投入反坦克武器的战争。据悉，截止到今天，仅美国提供的“标枪”导弹就超过了7000枚。如果加上其他武器，甚至有“一人一反战车武器”的说法。 俄罗斯是传统的坦克强国，随着无数坦克被摧毁，甚至出现了战车无用论。战车首次登场的战斗是一战时的索姆战役。虽然一战中还不是很活跃，但从战车可能性中得到灵感的指挥官们，开发出了利用战车的划时代战术。 二战中，坦克成为了明星。像古德里安、隆梅尔、巴顿这样的装甲指挥官成了明星将军。苏联开发了T-34这一传说中的坦克，T-34在韩国战争中也大显身手。位于乌克兰国境正北部的库尔斯克是二战时期最大的战车战地。 就在那片土地上，被称为世界第一的俄罗斯坦克被反坦克导弹和反坦克炮彻底摧毁。现在战车时代结束了吗？笔者的答案是“不是”。如果要提出战车无用论，就要解决更本质的问题。“战车在战争中履行职责的必要性消失了吗？”当然不是。装甲车辆和移动炮台的必要性依然存在。只是随着反坦克武器的发达，现存的战车在履行职责方面难度增大。如果说得严重点，战车发挥战术作用将变得更难。这不就是主张战车无用论的理由吗？ 总有一天战车会消失。但我们的问题不是战车消失，而是应该聚焦于什么可以代替战车上。这决定了新的战术将会登场，战争的形势也会发生变化，在事先预测和应对的一方和未预测和应对的一方之间，将会上演戏剧性的胜负对决。这就是战争史上一再出现的法则。

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