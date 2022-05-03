食用油大乱……欧洲超市“1人限购2瓶”. May. 03, 2022 08:04. by 任寶美 bom@donga.com. 随着战事在一直占据世界葵瓜籽油产量一半的乌克兰持续，出现了食用油紧缺的现象。据美国《纽约时报》等媒体4月30日报道，最近英国、西班牙、希腊、土耳其、比利时等欧洲各国大型超市将每人可购买的食用油数量限制为2、3瓶。 据美国麻省理工学院下属研究所“经济复杂性观察站”（OEC）透露，占全世界葵瓜籽油生产46%的乌克兰因2月底开始的战争，事实上葵瓜籽秋收工作已经中断。再加上世界最大的棕榈油生产国印度尼西亚为了防止国内物价上涨，限制了棕榈油的出口，导致世界市场的食用油供应量进一步减少。 在食用油进口量的83%依赖乌克兰的英国，出现了缺货现象。英国代表性连锁超市特易购的食用油陈列台上贴出了“食用油每人限购3瓶”的告示。英国其他连锁超市Witrose、Morrisons限制最多购买2瓶。 英国食品标准局4月29日表示：“食品业界认为，英国国内的葵瓜籽油将在几周内见底。”对此，食品业界正在制定代替葵瓜籽油，使用棕榈油和豆油，并将主要用于生物柴油市场的油菜籽油转换为食用等对策。 虽然其他国家至今仍然依靠储备苦苦支撑，但预计食用油不足的情况迟早会扩大。《纽约时报》指出，“由于食用油价格的暴涨，面包业界也陷入了混乱之中”，多种料理中使用的食用油的供应困难将对美国食品市场整体产生影响，从而进一步加速物价上涨。

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