李在明“遴选论”? 宋永吉：“需要公开讨论”、金东兖：“有要求时作出决断”. May. 03, 2022 08:04. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党内就常任顾问李在明参加6月1日补缺选举一事出现了分歧。分别当选该党首尔市长和京畿道知事候选人的前代表（党首）宋永吉和前经济副总理金东兖强调党心，提出了推举候选人的必要性，但也有不少人反驳称“现在还早”。 宋永吉2日在韩国广播公社（KBS）广播中表示：“我一贯主张李（在明）顾问在上次大选时获得的1600万票以上的民心，为了共同民主党在此次再补选、地方选举中的胜利，应该一起参与。”他还表示：“至于采取何种方式的形态，还需要公开讨论的过程。”其核心要义是，为了李在明参选，有必要采取凝聚党内共识发出邀请的某种推举方式。 李在明被认为有可能参加宋（永吉）前代表辞去议员职务的仁川桂阳乙（选区）的竞选。桂阳乙是宋永吉在第16、17、18、20、21届国会议员选举中当选的地方，被定性为共同民主党的根据地。共同民主党相关人士表示：“虽然有很多人盯上了桂阳选区，但与此时，也有不容小觑的支持层认为，为了李在明稳采妥地进入国会，应该在该选区出马。 金东兖也在当天的YTN广播中表示：“如果国民或党内要求我参加再补选，就应该考虑，但这不是现在判断或决定的事情，”“政治家应该根据大义和国民舆论做出决断。”也就是说，李在明是否参加桂阳竞选，与由他本人决定相比，不如在党内统一意见。 据悉，李在明也陷入了最后的苦恼之中。李在明方面的核心相关人士表示：“李（在明）顾问的参选说是从外部开始的，”“这不是李顾问本人应该先站出来表明立场的事情。不管是参选还是支持选举，只要党提出要求，他都会作出回应。”李在明方面的这种态度是因为担心围绕他是否参选，党内派系矛盾再次浮出水面。 实际上，共同民主党内也有舆论对李在明参选持否定态度。在3月9日总统选举中担任共同民主党总选举对策本部长的禹相虎议员当天在TBS广播中表示：“我希望，即使不是这次，明年的再选补选或下次议会选举能让李（在明）顾问体验一次国会经验。”他同时表示：“这次好像不是补缺，”“这次（更希望是）在全国范围内支援地方选举。”

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