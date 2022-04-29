丘比特发射的旋律，让人坠入爱河的5月. April. 29, 2022 07:34. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “啊，美丽的五月，百花竞芳吐媚，我的心扉绽开一朵爱之花蕾。”（海涅诗、舒曼套曲《诗人之恋》第一首《灿烂鲜艳的五月》） 2020年5月与钢琴家马库斯•哈杜拉（维也纳国立音乐大学教授）合作推出舒曼《诗人之恋》专辑的“高贵的嗓音”男高音金世一（照片）将于5月12日在首尔艺术殿堂IBK ChamberHall舞台上带来这一优美的舒曼歌曲集。这是因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情两次延期后举行的舞台。一起制作唱片的哈杜拉将担任伴奏。 在2年前的唱片评论中，记者这样写道。“专辑给人最强烈的印象是对每一个歌词单词的钻研、精密的细工。金世一的声音让人联想到《诗人之恋》的传奇诠释者之一的德国男高音彼得•施莱尔，但向鼻腔内侧折叠的共鸣更少，听起来更舒服。可以和这首歌的历代最佳录音并驾齐驱。金世一精巧地表现的歌词和旋律仿佛让听的人失恋一样，让休息日的夏季早晨的客厅一度陷入失落感中，忽悠忽悠转了起来。” 金世一表示：“这首歌是我学生时期第一次接触到的恋歌，也是非常喜爱的作品，甚至可以称之为‘让人陷入初恋的奇迹’。”，“歌曲的无限想象力中，舒曼、海涅、金世一一起存在。希望接触这首歌的人们也能在心里展开这些有趣的画作。” 独奏会前半部分将演唱舒曼结婚那年作曲的歌曲集《Liederkreis》24部作品。票价为4万~6万韩元。详情咨询：1544-1555

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