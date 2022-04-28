韩元对美元汇率突破1265：1……因景气放缓的恐惧而暴跌. April. 28, 2022 07:45. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩元对美元的汇率一下子突破了1265：1，韩国经济进入了紧急状态。继美国的紧缩步伐和乌克兰事态之后，中国的“封城”措施不断扩散，全球经济放缓的恐惧正在压制金融市场。 在27日的首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一天暴跌14.4韩元（韩元贬值），以1265.2韩元比1美元收盘，连续三天刷新历史纪录。这是自新冠疫情扩散初期的2020年3月23日（1266.5韩元）之后，汇率首次超过1260韩元。 收盘前一度达到1266.0韩元。韩元对美元的汇率到上周为止一直维持在1240韩元线，但进入本周后暴跌了26.1韩元。 分析认为，这是因为在全球通货膨胀压力持续的情况下，中国的封城措施继上海之后又扩大到北京部分地区，外界对中国经济放缓的忧虑越来越大，对安全资产美元的需求正在剧增。受此影响，韩国综合股价指数也下跌1.1%，以2639.06收盘。 首尔大学经济系教授安东贤表示：“美联储预告高强度紧缩，美元强势将持续一段时间，”“上半年内汇率有可能超过1300韩元。”

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