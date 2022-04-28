联合国迈出牵制常任理事国否决权的第一步. April. 28, 2022 07:46. by 兪載東 jarrett@donga.com. 联合国安理会5个常任理事国（美国、英国、法国、中国、俄罗斯）当地时间26日首次制定了牵制行使否决权的装置。 当天，在美国纽约联合国总部举行的联合国大会上，以上述内容为主的决议获得通过成为共识。由欧洲小国列支敦士登主导、美国和英国等83个国家共同提出的这一决议规定，如果安理会行使否决权，将在10天内召开全体会议，由相关常任理事国代表作为第一个发言者出席并说明其理由。成员国可以对此进行讨论。 该决议虽然不会从根本上切断常任理事国的否决权，但是通过让大会进行讨论，有可能起到外交上压迫行使否决权的效果。决议立即生效。 主导这一决议的列支敦士登常驻联合国代表克里斯蒂安·贝纳贝泽表示：“该决议旨在进一步反映在国际和平与安全问题上没有否决权的国家的声音。”美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德当天通过推特就决议获得通过表示“有好消息”。 这一决议是为了牵制入侵乌克兰的俄罗斯。有人批评说，挑起战争的俄罗斯对针对本国的制裁或谴责决议行使“自我否决权”，使联合国变得形同虚设。特别是，乌克兰总统泽连斯基强烈批评联合国，要求“关门”。因此，最近联合国要求全面改革安理会系统的呼声越来越高。入侵乌克兰后，联合国大会通过了两次谴责俄罗斯的决议，但与安理会决议不同，它们没有法律约束力。美联社评价说：“安理会的改革尝试持续了40年，但每次都以失败告终，”“此次联合国大会迈出了提醒国际社会注意常任理事国行使否决权的第一步。” 预计此次决议将对安理会今后对朝鲜的讨论产生影响。每当中国和俄罗斯对朝鲜核试验或发射导弹的安理会制裁行使否决权时，都会举行联合国大会。如果经常在联合国舞台上讨论朝鲜问题，中国和俄罗斯就会对行使否决权感到负担。

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