文-尹就“完剥检调”场外攻防，不觉得丢人吗？. April. 27, 2022 08:14. . 文在寅总统25日在记者招待会上表示：“我认为在国会议长朴炳锡的斡旋下两党之间达成的协议非常好。”他赞成立即剥夺除经济、腐败事件以外的检察机关直接调查权，并在1年零6个月后取消检察机关调查权调解方案。当选总统尹锡悦当天通过秘书室长张济元表示，“辞任检察总长时说过‘完剥检调（完全剥夺检察机关调查权）是腐败完全横行的社会’‘严重违背宪法精神’，我的说法和想法完全没有改变”，要求重新进行协商。张济元26日表示，“我认为文总统会对调解方案行使否决权”，直接向文总统施压。 文总统对共同民主党在他任期末强行推动“完剥检调”立法一事始终保持着模糊的态度。共同民主党去年2月一度推动“完剥检调”，但随着尹锡悦辞去检察总长职务而中断，这一次在总统选举结束后突然再次推进，青瓦台表示“这是国会的时间”，没有表明立场。文总统在25日举行的记者招待会上，就共同民主党强行推进法案的理由表示“不会说”，两次拒绝回答。如果“完剥检调”法案是检察改革所必需的，文总统去年就应该整理。在任期即将结束的时候强行推进争议巨大的法案的原因，难道他自己不也无法接受吗？ 被称为“尹核关”的核心亲信、国民力量党院内代表权性东与国会议长、共同民主党签署的协议，三天之后如覆手一般推翻，尹当选总统的态度也是前后矛盾。接管委员会方面26日表示：“尹在调解方案达成协议当天从院内代表那里听取了情况报告，并没有有任何介入或要求。”对于13天后成为国政最高负责人的当选总统来说，这实在是太牵强了。就算尹锡悦不知道成为政治入门契机的“完剥检调”调解方案的内容，也是个问题，如果他是明知故纵、最终又改变态度，就更是个问题了。 刑事司法系统是国家的基础，因此要慎重修改。特别是，如果在现政权赞成、未来政权反对的混乱中处理将带来70年来最大变化的法案，法律稳定性将不可避免地受到很大动摇。文和尹分别不能摆脱放任共同民主党立法狂奔的责任和推翻协议、煽动混乱的责任。文、尹现在还在朝着激化矛盾的方向展开场外攻防战，在国民看来不觉得丢脸吗？

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