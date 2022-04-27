韩国赴日代表团向岸田转交尹锡悦亲笔信……“岸田对发展关系有同感”. April. 27, 2022 08:16. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦派往日本的韩日政策协商代表团26日会见了日本首相岸田文雄，转交了尹锡悦的亲笔信，信中要求继承和发展1998年金大中-小渊惠三共同宣言。代表团团长、国会副议长郑镇硕表示，岸田对此怀有同感。但据悉，岸田向代表团重申了不能根据韩国大法院的强制征用受害者赔偿判决扣押日本企业在韩国的资产和变现的立场，并表示，只有先解决这一问题才能改善韩日关系。 当天上午，郑镇硕在东京首相官邸与岸田进行了25分钟的会谈后对记者表示：“站在新起跑线的韩日两国就为发展面向未来的关系和共同利益而努力达成了共识。”金大中-小渊惠三共同宣言包含了日本对日本殖民统治的道歉和面向未来的韩日关系发展的内容。据日本外务省透露，岸田表示：“韩日、韩美日的战略合作从来没有像现在这样需要过，”“韩日关系的改善不能再等待了。” 对于两国间最大的悬案——强制征用受害者和日军“慰安妇”受害者等历史问题，郑镇硕解释说：“对于强征企业的资产变现问题，日本有着严重的看法，”“将为找到所有当事人都可以接受的解决方法而倾注外交努力。” 岸田在向媒体公开的开场发言中表示：“有必要解决包括韩半岛出身的劳动者问题在内的韩日间悬案。”外交消息人士表示：“岸田首相表示，为了改善韩日关系，希望他认识到，（防止把强制征用企业的）资产变现问题（的解决方案）非常重要。” 对于5月10日岸田是否会出席尹锡悦的总统就职仪式，郑镇硕表示：“按照惯例，首脑出席就职仪式是由日方决定的问题，没有邀请他出席，”“如果日本有意来参加，我们已经做好了竭诚招待的准备。”

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