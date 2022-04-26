崔志万以代打身份出场，取得2打点追平比分帮助球队反败为胜. April. 26, 2022 08:19. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业棒球（MLB）坦帕湾光芒队所在的崔志万（31岁）在第5局替补出战的比赛中，击出多次（两次及以上）安打，帮助球队反败为胜。 25日，在美国佛罗里达州圣彼得堡纯果乐球场举行的与波士顿红袜队的主场比赛中，崔志万取得了2个有效击球、2个安打、2打点的成绩。崔志万在球队0比2落后的第5局下半局替补登场，在1人出局满垒的机会中迎来了第一个击球位。右投左打的崔志万当天在面对波士顿红袜队的首发左手投手时，按照“Platoon System（棒球联盟中的用语，它的意思是在一个位置上根据情况派上几个选手的系统）”在板凳上待命，终于抓住了机会。面临1人出局满垒危机的波士顿红袜队作为第3名投手，将右撇子投手莱恩•布雷泽送上投手踏板后，坦帕湾队主教练凯文•凯西派出了崔志万。崔志万以击出左侧围墙的2打点平分适时安打予以回应。崔志万在第7局下半局，在1人出局没有跑垒员的情况下，击出了飞向中外场手方向的第二个安打。 这是崔志万自13日与奥克兰运动家队的比赛后，时隔7场比赛再次击出多次安打。本场过后他的赛季击球率从0.314上升到0.351（37个有效击球、13个安打），打点数增加到了10个。崔志万在本赛季作为替补出场的3场比赛中，取得2个安打、2个四坏球上垒，出垒率达到了100%。在坦帕湾观看1垒手和3垒手的扬迪•迪亚兹称赞崔志万说：“每次从替补席上出来时，他都会以100%的概率击出安打。”坦帕湾队最终以5比2战胜了波士顿红袜队。

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