“《Pachinko》，合同期限为4年……预付版税为2.45亿韩元”，李敏珍作家提出版权条件. April. 26, 2022 08:19. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “合同期4年，销量报告每3个月报告一次。包括至少20万美元（约2.4590亿韩元）预付版税，先预付8%。” 据出版界25日透露，李敏珍作家（54岁）在小说《Pachinko》（《柏青哥》）（2018年）和《为百万富翁准备的免费食物》（2018年）的版权签约之前，向国内出版社提出了上述条件。李作家传达了“希望利用现有出版本的翻译，尽快出版书籍”的意思。畅销书《Pachinko》从上个月开始在Apple TV Plus公开同名电视剧后，受到了更多的关注。 部分人认为，按照通常合同期限为5年、销量报告1年报告一次的国内出版界惯例，此次条件非常苛刻。相反，也有人认为，对版权合同结束的书籍提出新的合同条件是作家固有的权利。据悉，此前李作家在韩国出版《Pachinko》后，对签订现有版权合同的文学思想的市场营销和编辑方式提出了质疑。文学思想相关人士表示：“初版后，主人公的名字从‘顺慈’改为‘善慈’等，忠实地反映了作家的各种要求，但未能续约，令人惋惜。” 李作家与文学思想的续约事实上已经失败，预计她将与其他出版社签订合同。现有的文学思想出版书籍的定价为2.9万韩元，出版界预测，要想满足最低预付版税20万美元等各种合约条件，将不可避免地上调书价。出版评论家张恩秀（音）表示：“出版社之间的合同竞争非常激烈，稍有不慎就会给读者带来负担。”

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