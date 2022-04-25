中等收入家庭，即使“用尽灵魂”在首尔贷款可以买到的100套公寓中不到3套. April. 25, 2022 07:50. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，最近由于房价暴涨，在首尔中等收入家庭可以贷款购买的公寓急剧减少。 24日，据国民力量议员郑宇泽从国会预算政策处收到的《各广域市道住宅购买量指数现状（2017~2021年）》资料显示，去年首尔的住宅购买量指数（K-HAI）从2017年的16.5%减少到了去年的2.7%。该指数是以中等收入家庭拥有的净资产和收入为标准，显示贷款时可以购买的该地区的公寓比率的数值。 首尔的住宅购买量指数意味着，中等收入家庭在首尔即使能贷款，如果购买自己的房子，5年前100套中可以购买16~17套左右，那么去年连3套都买不到。同期，京畿和仁川的住宅购买量指数也出现骤减，分别为51.3%→26.2%、52.9%→32.5%。 据统计，全国17个市、道中等收入家庭的住宅购买量指数为44.6%。2017年当时该数值为58.7%，4年间减少了14.1个百分点。 去年，中等收入为1人家庭182.7831万韩元、2人家庭308.8079万韩元、3人家庭398.3950万韩元、4人家庭487.6290万韩元等。 明知大学房地产系教授权大中（音）表示：“在首尔，用劳动收入购买住宅越来越困难”，“因为比起收入增加，房价上涨速度更快，所以迫切需要满足实际需求者的购房对策。”

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