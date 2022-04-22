俄罗斯举行“核洲际导弹示威”，可一次性摧毁美得克萨斯州全境. April. 22, 2022 07:37. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、巴黎=常驻记者 金润宗 weappon@donga.com,zozo@donga.com. 在乌克兰展开新攻势的俄罗斯当地时间20日试射了可以一次将美国得克萨斯州和法国全境夷为平地的新型“怪物”洲际导弹。发射之后，俄罗斯总统普京表示：“这会让所有威胁俄罗斯的敌人重新严肃思考。” 俄罗斯国防部当天下午表示，在西北部普列谢茨克宇宙基地成功进行了新一代洲际导弹RS-28“萨尔玛特”的首次试射。该导弹在15分钟内飞行了5800公里，击中了韩半岛东北方向堪察加半岛的目标。该洲际导弹在现有导弹中最大，可搭载16个百万吨TNT级核弹头，破坏力是美国在日本广岛投下的原子弹的2000倍。该洲际导弹最大射程为1.8万公里。俄罗斯计划在今年秋天实战部署。 俄罗斯在美国总统拜登前一天与西方11个国家的首脑召开紧急会议，决定加强对乌克兰的武器支援后，仅过一天就发射了洲际导弹。美国白宫表示：“俄罗斯事先向美国进行了通报，”“俄罗斯的导弹试验不会对应对入侵乌克兰产生影响。”但美国有线电视新闻网（CNN）援引美国国防部有关人士的话报道说，美国国防部长奥斯汀每周都会听取2、3次俄罗斯核动向的报告，美国军方对俄罗斯使用核武器表示担忧。

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