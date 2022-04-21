共同民主党可能要以“破除议事阻扰”“分割会期”搞4月立法突击. April. 21, 2022 08:05. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党已经为国会法制司法委员会通过所谓的“完剥检调”（完全剥夺检察机关调查权）法案做好了准备，预计该党将以4月临时国会内处理为目标，继续一路狂奔。 20日，共同民主党甚至打出闵亨培（音）议员“伪装退党”的极限牌，认为在案件调整委员会和法司委通过并不难。不过，在完成立法之前，必须越过提交全体会议的门槛。变数是强调朝野协商一致的国会议长朴炳锡。朴炳锡去年在媒体仲裁法局面下，对共同民主党的单独处理感到有负担，曾拒绝提交全体会议，因此受到了强硬派的批评。但是，共同民主党正以比去年更加强硬的态度推进“完剥检调”，预计对朴炳锡的压力也将进一步加大。共同民主党一名议员表示：“朴议长将难以拒绝提交法案。” 如果“完剥检调”法案被提交到全体会议，国民力量党将用无限制辩论进行对抗。因此，共同民主党正在积极确保可以强制结束靠无限制辩论阻挠议事的180个席位。目前被评价为亲民主党的议席数为共同民主党171席、朴炳锡等共同民主党出身的无党派6席、时代转换和基本收入党2席等，总共179席。国民之党议员权垠希表示赞成“完剥检调”，似乎凑够了180席，但时代转换党议员赵正勋19日表示“确信检察改革议题不是首要议题”，表明了反对意向，令共同民主党确保180席的计划受阻。共同民主党的方针是在举行全体会议之前继续说服正义党（6席）。 如果未能挫败阻扰议事，共同民主党最后的手段就是“分割会期”。即利用国会法上阻扰议事将在会期结束的同时被强制结束的情况，将临时国会会期分割为两三天一段，以便处理法案。共同民主党的构想是，为了分别处理检察厅法和刑事诉讼法修订案，至少要把会期分割成3次举行。共同民主党在2020年也曾通过这种分割会期的方式，通过了公职选举法修改案和设立高级公职人员犯罪调查处（公调处）的法案。

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