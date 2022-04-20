国际货币基金组织下调140多个国家的增长率……韩国有没有防范家庭企业接连倒闭？. April. 20, 2022 07:53. . 国际货币基金组织19日在乌克兰事态后的第一份经济展望报告中表示，韩国今年的增长率为2.5%，比3个月前的预测下降0.5个百分点。韩国也被放入了同时下调世界140多个国家增长率的负面剧本。据分析，在新冠危机导致释放大规模资金的情况下，地缘政治危机重叠，正在相继出现物价暴涨、货币紧缩、经济不振的恶性循环。 国际货币基金组织当天指出，下调增长率的主要原因是，不仅供应网受损、油价暴涨、利率上调，而且民间负债剧增。即，在新冠疫情下，资金状况不尽如人意的家庭和企业的负债尤为增加，其结果是经济受到负面影响。即使为了突破危机而增加财政投入，如果民间的基础体力处于崩溃状态，也只不过是往破洞里灌水而已。 部分新兴国家的民间和公共负债同时增加，已经面临国家破产危机。继斯里兰卡最近宣布暂时违约后，巴基斯坦、埃及、突尼斯、黎巴嫩等国也面临破产。国际货币基金组织分析说，73个低收入国家中有41个国家的负债已经亏损或存在巨大的亏损危险。如果债务危机以多米诺骨牌式扩散，任何国家都无法保证其安全。 国内也早就响起了民间债务已达到危险程度的警告声。截至去年底，民间债务总量为4540万亿韩元，创下了历史最高规模。这是随着房价暴涨和股票热潮的兴起，所谓的“死命投资”增加，个体户和中小企业贷款激增的结果。家庭负债占国内生产总值的比率居世界第三位，企业债务增加速度居世界第七位。如果家庭和企业开始接连破产，韩国经济将陷入百药可医的状况。 为了管理民间债务和物价稳定，将不得不上调利率，但上调利率并不是所有问题都随之自然解决。对全盘经济产生影响的货币紧缩虽然可以减少负债总量，但会使低收入层比高收入层更难得到贷款，从而导致脆弱阶层的连锁破产。以债务软着陆为核心目标，同时考虑韩元价值稳定、企业竞争力提高、贸易收支改善等，寻找改善经济体质的综合对策十分必要。

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