最新一期女子世界排名出炉，金孝周重返前十. April. 20, 2022 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 17日在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛乐天锦标赛上夺冠，实现第五场LPGA胜利的金孝周（27岁•乐天•照片）再次进入了女子高尔夫世界排名前十名。 根据19日公布的排名，金孝周从上周的第13位跃升至第6位，上升了7个名次。这是金孝周自今年1月25日被挤到第11位后，时隔3个月再次进入前10名。金孝周的排名仅次于连续12周保持第一位置的高真荣（27岁•索莱尔），在国内选手中排名第二。朴仁妃（34岁•KB金融集团）从第6位跌至第9位，金世煐（29岁•美迪惠尔）从第9位跌至第10位。上周的平均排名积分从4.31分上升到5.08分的金孝周紧追排在第5位的澳大利亚侨胞李旻智（26岁•5.34分），提高了进入世界前5名的可能性。 18日回国的金孝周将参加从28日开始在京畿抱川日东湖高尔夫俱乐部举行的韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事克里斯F&C第44届KLPGA锦标赛。在国内巡回赛上共获得14个冠军的金孝周在其他大满贯赛事韩国女子公开赛（2014年）、KB金融明星锦标赛（2014年、2020年）、海特真露锦标赛（2014年）上登上过冠军宝座。韩华金融精英赛也在2017年升级为大满贯赛之前的2014年夺冠。但要想实现国内大赛职业生涯全满贯，金孝周必须在KLPGA锦标赛上夺冠，且要在韩华金融精英赛上再次登上冠军宝座。此外，目前在美国巡回赛活动的李晶恩6（26岁•大方建设）、金雅琳（27岁•SBI储蓄银行）也将参加本次KLPGA锦标赛。 另外，上周KLPGA巡回赛新设大赛—美迪惠尔和韩国日报冠军赛冠军朴智英（26岁•韩国土地信托）的世界排名从第129位上升到了第92位。

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