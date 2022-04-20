金刚山8栋“南韩”度假村消失……朝鲜一周内迅速拆除. April. 20, 2022 07:53. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据悉，朝鲜已拆除金刚山地区韩方拥有的8栋高尔夫球场度假村建筑。也就是说，朝鲜在未向韩国政府通报的情况下，在一周内超高速地拆除了相关设施。韩国统一部通过南北共同联络办事处两次要求朝鲜就此进行说明，但朝鲜默不作声。有人担心，接连进行导弹挑衅的朝鲜又拆除韩方设施，正在全方位提高韩半岛的紧张程度。 “美国之音”当地时间19日报道称，朝鲜已拆除位于金刚山的阿南提（音）高尔夫球场度假村园区。卫星照片服务“行星实验室”17日拍摄的照片显示，度假村中心部分和周边部分等8个建筑物的屋顶和外墙全部被拆除。在此前拍摄的照片中，朝鲜从10日左右开始拆除中心建筑。结果，朝鲜在一周内全部拆除了度假村建筑。美国斯坦福大学安保合作中心客座研究员尼克·汉森表示：“不知道怎么能以这么快的速度解体。可能是用推土机推倒的。” 金刚山高尔夫球场是韩国度假村企业阿南提在向现代峨山租赁的大地上投入约925亿韩元建立的设施，于2008年开业。但在两个月后，在韩国国民朴旺子在朝鲜遇袭事件发生后，南北关系陷入僵局，运营被迫中断。 据悉，现代峨山经营的金刚山海金刚酒店也被拆除了相当部分。“美国之音”报道称，原本七层楼高的海金刚酒店只留下了1~3层楼的高度，上面部分不见了。 朝鲜虽然迅速拆除了韩方设施，但一直没有回应韩国政府的对话要求。

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