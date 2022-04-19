马里乌波尔上空的远程轰炸机. April. 19, 2022 07:55. . 4月15日，俄罗斯表示将出动远程轰炸机攻击马里乌波尔。俄罗斯有“图95”和“图160”两种远程轰炸机。虽然具体机型尚不清楚，但任何机型都没有理由出现在马里乌波尔上空。俄罗斯军队控制了马里乌波尔90%以上的地区。乌克兰军队在零星几个据点展开英雄般的抵抗。并不是要对城市进行地毯式轰炸，如果是要精密打击抵抗据点，就没有理由非要派遣轰炸机。“图”式轰炸机的出现是核武力示威。俄罗斯军队已经表现出了在21世纪强国的战争中不忍心做的战略和行动。因此，投核弹似乎不是做不出来的。“我们说到做到。什么都可以做。”这就是在天空发出的信息。 俄罗斯陷入了三重困境。“原来俄罗斯军队是纸老虎”的认识已经扩散到了全世界。与俄罗斯的意图相反，北约正在变得更加强大。随着瑞典和芬兰也加入北约，德国也宣布重新武装，北约军队今后肯定会增强。虽然俄罗斯将北约东进作为入侵乌克兰的理由，但事实上到目前为止北约军队的即时战斗力差到令人吃惊。如果仅从数字上比较，似乎不够俄军打一拳的。俄罗斯的进攻相当于种下了“杰克的魔豆”。情况完全看不见好转的迹象。虽然集中力量预告了顿巴斯大攻势，但乌克兰军队毫不畏惧。即使此次大攻势取得胜利，也不会改变。 俄罗斯军队的恶名会更加远扬。俄罗斯军队的核威胁意味着他们在困惑中拿出的筹码。打出核牌威胁，声称“我们什么都能做”，是从1956年苏伊士危机时就开始使用的手法。更令人吃惊的事实是，这种威胁一直是好使的。从苏联时期开始，即使不公开亮出核牌，西方世界也总是像对待饥饿的老虎一样小心地对待俄罗斯。这次也能行得通吗？还是说这次要来真格的？

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