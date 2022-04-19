申智雅获得ISU世界青少年花样滑冰锦标赛奖牌. April. 19, 2022 07:56. by 金正勋记者 hun@donga.com. 申智雅（14岁•永东中学）继2006年“花滑女王”金妍儿（32岁）之后，时隔16年首次登上了国际滑联（ISU）世界青少年花样滑冰锦标赛的领奖台。 18日，在爱沙尼亚塔林举行的2022ISU世界青少女花样滑冰锦标赛女子单人自由滑比赛中，申智雅获得了24名参赛选手中最高的136.63分。加上前一天在短节目中得到的69.38分，申智雅以206.01分的总分排在所有选手的第二位。这一成绩仅仅落后获得金牌的伊莎沃•列维托（美国•206.55分）0.54分，遗憾地获得了银牌。 申智雅于2008年3月19日出生，在此次大赛中，她和德国选手奥莱西亚•莱伊（第22位）一起是最年轻的参赛选手。世界青少年锦标赛以举办时间为准，只允许前一年7月1日之前满13周岁以上未满19周岁的选手参加。入侵乌克兰的俄罗斯和亲俄罗斯的白俄罗斯选手们没有参加本次比赛。 申智雅此次的银牌是继金妍儿之后，韩国选手时隔16年再次获得奖牌。金妍儿在2005年世青赛上获得银牌，2006年获得金牌。此后，韩国选手的最好成绩是女子单人滑第四名（林恩秀•2017年），男子单人滑第五名（车俊焕•2017年）。申智雅以比2005年当时15岁的金妍儿小一岁的年纪获得奖牌，创下了最年轻的获奖纪录。申智雅说：“继妍儿姐姐之后时隔16年再次获得奖牌，这本身就让我非常高兴”，“进行了自己满意的比赛，获得了意想不到的银牌，虽然很惊讶，但是心情很好。” 本赛季申智雅的上升势头非常凶猛。去年9月在波兰举行的ISU青少年大奖赛上，申智雅继俄罗斯选手之后，以183.41分获得铜牌。在今年1月举行的综合锦标赛上，她与成年选手同台竞争，获得了第4名（204.08分）的好成绩。 申智雅在与同龄选手相比较晚的8岁才在文化中心体验花样滑冰，走上了选手之路。申智雅的经纪公司AT Sports相关人士表示：“出身于釜山，为了参加花样滑冰而来到首尔，（申智雅）选手对花样滑冰的热情非常高”，“虽然平时话不多，但是性格活泼，喜欢花样滑冰。” ISU国际裁判安素英（音）表示：“拥有长胳膊和长腿等身体条件很好，对花样滑冰有利。看到选手本人享受的样子，今后成长的可能性很大”，“虽然年纪小，但使用正确的冰刀等技术上也非常优秀。”申智雅在此次大赛中，除了接续步（Level 3）以外，在所有非跳跃要素中都获得了最高水平的4级。据悉，能轻松完成三周跳的申智雅目前正在练习阿克塞尔三周跳（三周半）。 与申智雅一起参加本次大赛的尹雅善（15岁•光东中学）和魏瑞英（17岁•修理高中）分别排在第4、5位。

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