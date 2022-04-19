尹锡悦：“经济安保将由国家安保室直接管理”. April. 19, 2022 07:56. by 崔惠玲记者、赵雅拉记者 herstory@donga.com,likeit@donga.com. 当选总统尹锡悦18日强调：“经济就是安保，安保就是经济。”他表示：“如果在经济安保问题上发现危机征兆，将通过青瓦台国家安保室直接进行管理。” 尹锡悦当天出席了首尔国际论坛在首尔市钟路区某酒店举行的“克服复合危机和跃升为全球中枢国家的经济安保构想”政策座谈会，并做出了上述表示。前国务总理李洪九、前环境部长金明子等政界、政府界人士和SK集团会长崔泰源、韩国贸易协会会长具滋烈、三洋控股公司会长金润、首尔大学教授金炳渊等出席了座谈会。 论坛会员们当天向尹锡悦建议：“希望总统室设立‘综合性经济安保工作组’，以便各部门迅速应对全球综合风险。”据悉，尹锡悦回应道：“平时经济安保问题由国务总理室应对，如果出现危机征兆，总统将立即通过国家安保室进行管理。” 尹锡悦在大选过程中表示，将在国务总理室旗下设立新兴安保委员会。但由于美中矛盾和俄罗斯入侵乌克兰等原因，全球供应链危机将十分严重，因此总统室正在讨论亲自负责的方案。

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