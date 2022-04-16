时隔757天恢复日常生活……与新冠病毒的战争还没有结束. April. 16, 2022 07:24. . 从18日开始，除室内外戴口罩外，旨在防控新冠疫情的保持社交距离举措将全面解除。原本到12点的大众利用设施的营业时间限制被解除，私人聚会、活动、集会也可以不再受到人员的限制。在保持社交距离757天后，日常生活得以恢复。 曾是高强度防疫措施象征的保持社交距离举措全部被解除，这标志着韩国社会终于从新冠的长隧道中走出。虽然暂时维持戴口罩的义务化，但预计两周后根据防疫情况，从室外开始解除。确诊患者自我隔离等其他限制也将从下个月起陆续解除。时隔两年多，人们越来越期待全球性大流行病的结束。 但这并不是结束。新冠病毒发生新的变异、攻击人类的可能性仍然存在。专家们警告，德尔塔和奥密克戎等以五六个月为单位持续变异的病毒，随时都有可能再次扩散。邻国中国迟来的扩散趋势也难以控制。即使新冠疫情结束，新病毒的出现也会带来更致命的大流行病危机。 有必要仔细回顾一下至今为止防疫过程中遇到的问题。直到最近，政府还因未能正确预测奥密克戎扩散的顶点而举棋不定。医疗现场的混乱加重，出现了药物紧缺现象和葬礼大乱。由于初期应对不成熟，在大流行病发病时未能及时确保口罩和疫苗。政府应认真分析这些错误和问题，反映在保健医疗政策上，并逐步重新整顿防疫体系。疫苗和药物的研究、开发也要加快速度。 与政府解除防疫举措无关，国民要各自持续进行彻底的自我防疫。虽然呈减少趋势，但危重症患者人数仍接近1000人。高龄群体和基础疾病患者等感染脆弱阶层的危险度仍然很高。疲劳感堆积的防疫、医疗现场，需要为应对今后危机而充电的时间。现在是所有人在新冠疫情留下的这些课题面前，都需要重新调整呼吸的时刻。

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