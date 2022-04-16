时隔7年再次举办展览的涧松美术馆“葆华阁”. April. 16, 2022 07:24. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 为新建收藏库和内部复原工程而休馆的涧松美术馆时隔7年将举办展览。16日至6月5日在首尔城北区涧松美术馆“葆华阁”举行的“宝华修补-再次遇见涧松的宝物”，将通过文化遗产厅的“文化遗产大量收藏处保存管理支援事业”展示2年间保存处理的作品中的8件32幅。 丽末鲜初的儒学学者郑梦周（1337~1392年）的弟子、世宗（1418~1450年在位）和郑麟趾（1396~1478年）的老师权遇（1363~1419年）的诗文集《梅轩先生文集》中1452年发行的初刊本将首次公开。另外，还将展示朝鲜后期代表性书画收藏家金光国（1727~1797年）收集的《海东名画集》。《海东名画集》是收录了包括朝鲜初期画员安坚的《秋林村居》、申师任堂（1504~1551年）的《葡萄》、元命维（1740~1774年）的《桃源春色》等在内的30幅画作的书画帖。学艺研究室长白仁山15日表示：“收录英祖时期数一数二的大收藏家金光国一生收集的画作和文章的《海东名画集》是韩国绘画史专业人士必不可少的画册。” 朝鲜通信使随行画员、代表17世纪的画家韩时觉（1621~?）的《布袋和尚》、金弘道（1745~?）的《阆苑偷桃》、张承业（1843~1897年）的《松下鹿仙》等也将公开。涧松美术馆馆长全仁建（音）表示：“由于全球性大流行疫情和收藏库工程，长期未能举办展览，同时发生了很多令人头晕、困难的事情”，“此次展览以文物保存处理为重点，今后将继续开展从1971年开始的涧松美术馆的展览、保存、研究、教育活动。” 此次展览不包括曾引发国宝拍卖争议的国宝“金铜三尊佛龛”。金铜三尊佛龛是今年3月虚拟货币投资者组织“Heritage DAO”购入49%股份的国宝，DAO方面将三尊佛像永久委托给涧松方面。 全馆长表示：“金铜三尊佛龛很好地保存在地下的金属文物收藏库中，虽然不是马上，但不久后会有展示的机会。”另外，他还补充道：“今后不会再发生拍卖国宝的事情”，“因为存在如果不解决积压的负债，就很难期待未来的现实，所以抱着断臂的心情做了这件事。”如果想通过免费展览观看展览，必须在涧松网站（kansong.org）进行预约。上午11点、下午3点进行展示说明节目。

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