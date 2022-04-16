韩国政府：发放职业比赛“半价门票”40万张，住宿费最多支援3万韩元. April. 16, 2022 07:25. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 韩国政府为了稳定物价，将支援足球、棒球、篮球、排球等四大职业体育门票价格的一半。住宿设施费用最多可优惠3万韩元。 政府15日在政府首尔大楼召开了由企划财政部第一次官李亿远主持的政策检查会议。政府认为，全面解除保持社交距离举措后，消费会增加，物价也会随之上升，因此制定了对策。首先，到今年7月为止，将提供四大职业体育比赛40万张“半价优惠券”。如获得优惠券，可用于预售结账，最多可在7000韩元以内享受50%的优惠。每人共有10次享受优惠的机会。 通过“大韩民国住宿大展”与全国7万多个登记住宿设施相连接，到6月初为止，将为国内住宿设施支援最多3万韩元的使用费。住宿费在7万韩元以下可优惠2万韩元，超过7万韩元可优惠3万韩元。优惠券规模共达114万张。与此同时，政府计划确认是否适用未登记的住宿场所，并对故意提高价格的住宿设施进行单独检查。 电影票价的上调也将间接得到缓解。首先，今年将支援302亿韩元的电影院雇用人力的人工费，对独立电影等特别企划展也将执行164亿韩元的预算。 对于可能影响物价上涨的保险费，政府为了稳定非补助项目的价格，计划实施价格告知制度、价格公开制度、事前说明制度等。保险业界到今年6月底为止，将转换为第四代实损保险的合同建议保险费在1年内优惠50%。政府还计划构建在线转换系统，以便轻松地转换成第四代实损保险。

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