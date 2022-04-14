“Naver第二办公大楼是世界上最早的机器人亲和建筑”. April. 14, 2022 08:01. by 金道炯 dodo@donga.com. “‘Team Naver’就是在这个空间里继续创造协同效应的同时，还想尝试融合新技术。” 13日在“Naver Meetup”活动中推出Naver未来计划的Naver代表崔秀妍（41岁）这样解释了选择京畿城南市Naver第二办公楼“1784”作为活动场所的原因。这是最适合用眼睛展示包括搜索、商务、内容、企业间交易（B2B）、机器人等多种事业领域的Naver未来的场所。今年竣工的1784位于NAVER现有办公楼旁边，目前只有部分职员入住，从未对外公开过。 Naver Labs、Naver Cloud、Naver Works等应用了此前研究的多种技术的1784中，最引人注目的就是代替人类业务的机器人。以没有门槛的地面设计为基础，名为“Rookie”的机器人利用专用升降机“机器人端口”自动将邮包和快递送到职员们的座位上。Rookie是以建筑物内部构筑的第5代（5G）移动通信特化网和Naver Cloud环境为基础，接受外部命令自动启动的无脑机器人（Brainless Robot）。 一旦Rookie来到酷似人类上半身的机器人“Ambidex”面前，就可以看到亲自擦拭消毒、绘图机器人“Alto-1”在智能平板上画画的样子。Naver相关人士解释说：“1784是世界上最早的机器人亲和建筑，从始于1784的地址（178-4号）的项目名称出发，为了体现1784年工业革命开始之年的意思，决定以大规模‘技术整合’的办公楼名字命名。”

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