喧闹的重建……如果现在不控制房价，又将是“痛苦的5年”. April. 13, 2022 08:07. . 随着首都圈重建公寓的购买势头回升，房价正在喧闹。据住宅市场分析机构透露，以本月4日为基准，首尔公寓价格停止连续11周的跌势回升。教育需求较多的江南三区和总统办公室迁入的龙山区价格涨幅较大。处于“交易悬崖”状态的盆唐、一山等一期新城的公寓价格也呈上升趋势。因利率上调和国内外经济不稳定而停滞的房价再次出现了不稳定征兆。 首尔和新城重建公寓的价格之所以如此上涨，是因为不少人基待，进入新政府以后，随着房地产限制的大量解除，期待重建事业将加快速度。当选总统尹锡悦在大选期间发布了大量放松规制的竞选公约，不仅将扩大供给，还将出台放宽重建超额利润回收制、改革销售价上限制、提高贷款限度等等，足以刺激住宅需求。大选结束后的约3周内，在首尔交易的149套住宅中，30%以最高价成交，说明因政策基调的变化、房价会进一步上涨的心理早已扩散。 由于忽视供给的限制一边倒的住宅政策，房价确实暴涨。但即使如此，受竞选公约的束缚，急于放宽限制，也会给房地产市场带来错误的信号。总统职务接管委员会上月底发表了将多住宅拥有者排除转让所得税重课一年的措施，但遭到政府的拒绝，使混乱局面进一步扩大。虽然接管委员会期待一旦解除转让税后会出现待售商品，但现实情况是，不少多住宅拥有者认为减税措施是“扛过去就好”的信号。在冷水池和暖水池之间匆忙往返的短视性房地产政策，只会给实际需求者带来损失。 尽管重要的是以民间为主导不断增加住宅供给，但一举推翻一切的速度战所带来的副作用也难以承受。由于同时多发性的重建，周边房价有可能暴涨，因此，各小区在设定事业时差的同时，有必要慎重处理管制哄抬房价等扰乱市场的行为。在全球利率上调和通货膨胀重叠的“完美风暴”危机局面下，房地产政策只要触动一个就会对整个经济产生连锁影响。如果没有综合考虑供给、需求、物价和景气的战略，韩国经济就会被房价束缚，再次度过“痛苦的5年”。

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