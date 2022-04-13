机场乘客安检时间将从37秒缩短为7秒. April. 13, 2022 08:07. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 预计到2027年，机场安检所需的时间将从37秒缩短到7秒。届时，机场将引进乘客无需将笔记本电脑等从包里拿出来，只要走过就可以进行安检的尖端设备。 国土交通部12日表示，已制定并确定了以上述内容为主的“第三次航空保安基本计划（2022~2026年）”。 首先，在进行登机安检时，将采用“走过”方式。“走过”是指在自然的步行状态下完成安检的方式。计划投入1213亿韩元，引进不把笔记本电脑或液体类从包里拿出来进行安检的尖端设备。 随着城市中心航空交通等新航空交通工具的商用化，计划到2025年为止制定针对乘客的航空保安技术革新方案。将投入499亿韩元，开发使用人工智能等新型交通工具的特色安检设备，并在2026年之前在金浦、金海等主要机场构建无人机探测、追踪系统。 随着最近国家间的网络攻击越来越活跃、黑客技术智能化，还将制定应对机场、飞机网络威胁的方案。将整合分散在政府及相关机关的航空保安信息，目前以书面形式管理的保安事故现状也将在2023年之前实现数字化。以此为基础，计划在2026年之前构建韩国型“危险评价管理系统（暂称）”。

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