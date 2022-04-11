“大庄洞头号讲师”元喜龙突然被提拔为国土部长，领导房地产政策大手术. April. 11, 2022 07:44. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦提名政界人士、前济州岛知事元喜龙为新政府首位国土交通部长候选人。分析认为，这体现了新政府把房地产问题作为政治悬案、将拿出积极解决方案的意志。 尹锡悦在10日举行的记者招待会上就元喜龙介绍说：“向有需求的地方提供充分的住宅，稳定房地产市场，设计均衡发展的核心——公正的接近性和广域交通体系，我们认为，他是合适的人选。”元喜龙是三次当选国会议员出身，曾两次担任济州岛知事，是国民力量党内的重要人士。 政界早就提出了元喜龙入阁的可能性。因为有评价称，元喜龙作为尹锡悦竞选阵营的政策本部长，全权负责了整个公约，后来又担任了历届总统职务交接委员会没有过的企划委员长职务，深得尹锡悦的信任。在大选过程中，他针对当时共同民主党总统候选人李在明，带头提出大庄洞开发特惠疑惑，获得了“大庄洞头号讲师”的绰号等，对大选的贡献度也得到了认可。 不过，对于把元喜龙提拔为国土部长一事，很多人认为这是“突然的人事安排”。因为有人预测，鉴于房地产问题被认为是文在寅政府的最大致命弱点，具备实务经验的专家将被选拔为新政府的国土部长。 对此，元喜龙表示：“我理解为，是要求我发挥政务作用，把国民（因房地产问题产生）的痛苦和眼光，与国土、房地产、交通领域专家相结合。” 有预测称，随着房地产问题的“政治方程式化”，从政府上台初期开始，朝野之间的“房地产较量”将进一步深化。因为元喜龙很有可能从竞选总统候选人时期开始就承诺废除《租赁三法》等，对文在寅政府房地产政策进行大手术。元喜龙当天谨慎地表示：“不必要的刺激房地产价格的部分将以非常稳定为主，朝着慎重的方向移动。” 元喜龙简历：△济州西归浦出生（58岁）△毕业于首尔大学公法系△第16、17、18届国会议员△民选第6、7届济州道知事△国民力量党总统选举对策本部政策本部长△第20届总统职务交接委员会企划委员长。

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