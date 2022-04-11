“后奥密克戎”防疫方案，最快将于15日公布. April. 11, 2022 07:45. by 金素英记者 ksy@donga.com. 距离防疫当局公布“全面解除保持社交距离”的时间（18日）还有一周，韩国国内新确诊人数呈现出明显的减少趋势。政府最早将于15日公布“奥密克戎变异毒株”流行后的防疫方案。 据疾病管理厅10日透露，以当天零时为准，单日新增确诊患者为16.4481万人。通常，新增确诊患者在反映每周周末检查量时都会减少。即使考虑到这一点，与一周前（23.4265万名）或两周前（31.8070万名）相比，当天确诊人数的减少趋势明显。 因此，全面解除保持社交距离的可能性备受关注。韩国政府曾表示，如果满足△4日至17日日均危重患者人数在1300人以下△重症监护室占用率维持在65%等条件，从18日起，除室内戴口罩外，可以全面解除防疫。最近一周平均每天危重患者为1111名，重症监护室的启动率平均为60.9%。 不过，专家们指出，死亡人数规模还不能令人放心。最近一周，韩国国内新冠总死亡人数达到2186人。天主教大学医学院名誉教授白顺英（音）表示：“每天仍有300名以上死亡，损失还是太大，”“为了不让在疗养医院发生的新冠患者死亡，应该更加努力进行初期治疗。” 此外，从11日起，在全国保健所筛选诊疗所进行的快速抗原检查（RAT）将被中断。这是针对最近确诊患者减少、可以接受专家用RAT的社区医院增加而采取的措施。在筛选诊疗所以60岁以上等高危人群为对象实施的基因扩增（PCR）检查将继续进行。

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