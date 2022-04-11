中国在乌克兰战争中加快核武装步伐，在沙漠中建洲际导弹库. April. 11, 2022 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 据美国《华尔街日报》报道，中国领导层以对抗美国为由，正在加快核武装的步伐。分析认为，在乌克兰战争中出现的俄罗斯总统普京的核威胁发挥了效果。 《华尔街日报》9日援引熟悉中国领导层情况的消息人士的话报道说：“中国在乌克兰战争前就一直在推进核战斗力的增强，通过此次战争得到了确信，”“对于美国克制直接介入战争的原因，可能得出了是俄罗斯拥有的核武器的结论。”报道还说：“中国表示担心与台湾发生军事冲突时美国会使用核武器，因此正在增加核武器来应对。”也就是说，如果中国和台湾之间发生冲突，就像乌克兰战争一样，为了防止美国的直接介入，中国正在增强核武器。 据分析卫星照片的专家们介绍，中国正在加紧建设位于西部沙漠地区甘肃省玉门附近的新型洲际弹道导弹“东风（DF-41）”机库可疑设施100多处。在1月份拍摄的卫星照片中，遮挡机库的临时帐篷全部被拆除。这意味着担心信息泄露的敏感工作已经结束。据悉，可搭载核弹头的“东风-41”的最大射程为1.5万公里，可以瞄准美国本土全境。中国当局对这个机库缄口不语。 美国专家推测，目前中国拥有数百枚核弹头。有预测称，到2020年代末，这一数字将增至1000多枚。

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